منع سير سيارات النقل بكافة أنواعها بطريق الإسماعيلية الصحراوى خلال الاحتفال بقناة السويس الجديدة

قرر منع سير سيارات النقل بكافة أنواعها بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى من الساعة السادسة صباح غد الخميس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، وذلك بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، على أن يسلك قائدى السيارات النقل القادمة من محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد الطرق البديلة الآتية:-

> “القاهرة / السويس الصحراوي - الإسماعيلية الزراعي - القاهرة/ بلبيس الصحراوي - القاهرة/ الإسكندرية الزراعي”.

وعلى السيارات المستخدمة للطريق الدائري تسلك المنازل التالية، “منزل طريق السويس الصحراوي - منزل طريق الإسماعيلية الزراعي”.

وعلى السيارات المستخدمة للطريق الدائري الإقليمي القادم من مناطق شرق عدم سلوك طريق الإسماعيلية الصحراوي وسلوك طريق الإسماعيلية الزراعي أو السويس الصحراوي أو بلبيس الصحراوي.

هذا وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والإرشادية لتوجيه قائدى السيارات إلى الطرق البديلة.