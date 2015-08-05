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الكشافة البحرية بالسويس تنظم مسيرة بعلم مصر احتفالًا بالقناة الجديدة

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الكشافة البحرية بالسويس تنظم مسيرة بعلم مصر احتفالًا بالقناة الجديدة الكشافة البحرية بالسويس تنظم مسيرة بعلم مصر احتفالًا بالقناة الجديدة

الكشافة البحرية بالسويس

نظم طلاب الكشافة البحرية بالسويس بالتعاون مع أطباء ومدير مديرية الصحة؛ مسيرة بأعلام من مقر المديرية حتى المستشفى العام وداخل المستشفى احتفالًا بالقناة الجديدة.

قام طلاب الكشافة البحرية بالمرور على المرضى بجميع أقسام المستشفى وتوزيع أعلام مصر وأعلام السويس عليهم، في مشهد منظم وحضاري لقي استحسان المرضي وأسرهم وبعض الهتافات لمصر والقناة الجديدة.

من جانبه قام الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس بتقديم الشكر لرئيس نادي الكشافة مبارك خليل مبارك، وكافة المسئولين على المسيرة لاهتمامهم بالمرضى ومشاركة الأطباء في رفع الروح المعنوية لدى كافة العاملين بالمستشفى العام والمرضى، متمنيًا المزيد من النجاح.

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