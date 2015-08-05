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المالية: غدا بدء تداول عملة الجنيه المعدنى الجديد احتفالا بقناة السويس

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المالية: غدا بدء تداول عملة الجنيه المعدنى الجديد احتفالا بقناة السويس المالية: غدا بدء تداول عملة الجنيه المعدنى الجديد احتفالا بقناة السويس
قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إنه من المقرر بدء تداول عملة الجنيه التى تحمل صورة شعار قناة السويس الجديدة غدا الخميس تزامنا مع حفل الافتتاح.

وأوضح حازم لـ"اليوم السابع"، أنه من المستهدف صك من 5 – 6 ملايين جنيه تحمل شعار القناة المتداول خلال الشهر الجارى، على أن تصل كمية الجنيهات المصكوكة بنفس الشعار لحوالى 30 – 40 مليون جنيها بنهاية العام، وهى الكمية التى تطبع سنويا من فئة الجنيه.

وأشار مستشار وزير المالية إلى أن الجنيه الذى يحمل صورة الشعار المتداول للقناة بدلا من صورة توت عنخ آمون سيطبع العام الحالى فقط بمناسبة الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة، ثم يعود صك الجنيه المعدنى بشكله الحالى اعتبارا من العام المقبل.

وننشر صورة الجنيه المعدنى الجديد، حيث يحمل شعار قناة السويس المتداول عبارة عن سفينة تشق الماء، وفى الناحية الأخرى 1 جنيه.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا فى الأول من أغسطس الجارى، بالموافقة لوزير المالية على إصدار عملات تذكارية من الصلب المطلى المزدوج، قابلة للتداول، فئة الجنيه الواحد، وتذكارات ذهبية عيار 21 على أكثر من إصدار، بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتضمن القرار أن يحدد سعر البيع داخل جمهورية العربية للقطعة الواحدة من العملة فئة الجنيه الواحد بذات القيمة الاسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه بمبلغ 100 قرش، ويحدد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من التذكارات الذهبية بـ70 ألف جنيه للقطعة الذهبية بوزن 5 أوقية وغير قابلة للتداول و31000 جنيه للقطعة الذهبية بوزن اثنين أوقية و17000 ألف جنيه للقطعة الذهبية بوزن واحد أوقية و9400 جنيه للقطعة الذهبية وزن نصف أوقية و4100 جنيه للقطعة الذهبية بوزن ربع أوقية.

ويكون سعر البيع خارج جمهورية مصر العربية فى المقابل بالعملات الأجنبية، وفقًا لسعر الصرف المُعْلَن من البنك المركزى وقت البيع، حسب نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

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مصر 365

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