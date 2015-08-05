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أدوية علاج الخرف قد تؤدى إلى فقدان الوزن بطريقة تضر الجسم

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أدوية علاج الخرف قد تؤدى إلى فقدان الوزن بطريقة تضر الجسم أدوية علاج الخرف قد تؤدى إلى فقدان الوزن بطريقة تضر الجسم
كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك فئة من العقاقير المستخدمة على نطاق واسع لعلاج الخرف تسمى بمثبطات الكولين يمكن أن تسبب فقداناً للوزن بشكل شديد الضرر فى بعض المرضى.

وتشمل هذه الأدوية عقار "دونيبيزيل وجالانتامين وريفاستيجمين"Aricept (donepezil), Razadyne (galantamine) and Exelon (rivastigmine).

وقال الباحثون إن هذه الدراسة أكدت أن مثبطات الكولين قد تساهم فى فقدان الوزن لدى نسبة كبيرة من كبار السن الذين يعانون من الخرف.

وأوضحت المشرف الرئيسى على الدراسة الدكتورة ميرا شيفرين، أستاذة طب الشيخوخة فى كلية الطب فى جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو، أن الأضرار الخطيرة الناجمة عن فقدان الوزن هو مصدر قلق كبير لمرضى الخرف.

وحلل الباحثون بقيادة الدكتور جيزيل والف كلاين، مدير مركز الشيخوخة فى نيو هايد بارك، بيانات ما يقرب من 3500 شخص يعانون من مرض الخرف، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون مثبطات الكولين الجديدة عانوا من فقدان الوزن بطريقة مثيرة للقلق.

وفسر الباحثون نتائجهم، قائلين إن مثبطات الكولين قد يكون لها آثار جانبية مثل الأعراض المعوية، التى قد تسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى.

ونشرت الدراسة فى عدد أغسطس من مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة.

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