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لشبونة يتراجع عن التعاقد مع بواتنج بسبب حقوق توزيع صوره

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لشبونة يتراجع عن التعاقد مع بواتنج بسبب حقوق توزيع صوره لشبونة يتراجع عن التعاقد مع بواتنج بسبب حقوق توزيع صوره

(إفي): تراجع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي اليوم عن التعاقد مع الغاني كيفن برنس بواتنج بسبب خلاف حول توزيع حقوق صورة اللاعب.

وقال النادي في حسابه على (فيسبوك) الاجتماعية إنه يتمنى الأفضل للاعب على الصعيدين الشخصي والمهني بعد هذا القرار.

وينفي سبورتنج لشبونة بهذه الطريقة أن يكون السبب وراء التراجع عن التعاقد مع اللاعب هو حالته البدنية كما قالت الصحافة البرتغالية.

وكان برنس بواتنج يتواجد في لشبونة منذ أمس الثلاثاء لاتمام التعاقد مع النادي لمدة موسمين عقب فسخ تعاقده مع شالكة الألماني.

يشار إلى أن اللاعب المولود في برلين من أب غاني معروف بإثارته للجدل والمشاكل داخل وخارج الملعب.

وسبق لبرنس بواتنج اللعب في اندية هرتا برلين وتوتنهام وبروسيا دورتموند وبورتسموث وميلان وشالكه.

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