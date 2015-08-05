وكيله: إيقاف صلاح 6 أشهر؟ تقارير مثيرة للسخرية

تهكم رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم منتخب مصر على التقارير التي تتوقع إيقاف لاعبه لمدة ستة أشهر بعد ظهوره مع روما.

صلاح الذي يبقى على بعد خطوة من الانضمام لروما يتدرب مع زملائه الجدد منذ يوم الاثنين بعدما عبر الكشف الطبي لروما بنجاح، لكنه ينتظر تقديمه رسميا كلاعب في صفوف فريق العاصمة الإيطالية، ولكن متى يتم ذلك؟

فقد وقف فيورنتينا عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي إذ يتمسك فريق فلورنسا بحقوقه في لاعبه السابق صلاح المعار من تشيلسي منذ فبراير الماضي.

من جهته، يريد تشيلسي تفادي المشاكل القانونية مع فيورنتينا، بعدما طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطاقة دولية مؤقتة لصلاح من أجل إرسالها لنادي روما ليتمكن اللاعب من المشاركة في المباريات.

وقال عباس في تصريحات لشبكة سكاي سبورت يوم الأربعاء: "لسنا بحاجة للضوء الاخضر من فيورنتينا حتى نعلن انضمام صلاح لروما".

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وأضاف "صلاح لا يحتاج إلى أي موافقات من فيورنتينا، فقد كان اليوم الأخير في عقده مع فيورنتينا هو 30 يونيو 2015، وهم يعرفون ذلك جيدا".

أوضح أن الصفقة لا تحتاج إلى أي اتفاقات ودية بين فيورنتينا وأي كيان، وأن أي أخبار جيدة ستأتي من سويسرا، وليس من لندن.

وتابع عباس "صلاح وأنا لا يمكننا الكشف عن ما يحدث في الكواليس حاليا، لكننا سنكشف كل شيء في القريب العاجل".

وأتم "تقارير إيقاف صلاح لمدة ستة أشهر بسبب التعاقد مع ناديين مثيرة للسخرية تماما".

وأكدت تقارير إيطالية أن الأمر لن يجد طريقه للحل قبل يوم 14 أغسطس الجاري.

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