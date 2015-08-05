رئيس برشلونة: ميسي وسواريز ونيمار يستحقون أول 3 مراكز في الكرة الذهبية

(إفي): أبدى رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، تفاؤله بإمكانية تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسداسية التاريخية، وأن يكون أول فريق في تاريخ القارة العجوز يحصل على لقب دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لعامين متتاليين.

وبدا الرجل الأول في إدارة النادي الكتالوني شديد التفاؤل في النسخة 36 لمؤتمر روابط مشجعي برشلونة الدولي المنعقد في قصر المؤتمرات، حيث تنبأ بقدرة الفريق في حصد الألقاب تحت إمرة المدير الفني لويس إنريكي مارتينيز.

وشدد رئيس البلوجرانا "سنبدأ الموسم الجديد بكثير من الآمال والثقة والتحديات. هدفنا هو الفوز بالكؤوس الستة بالإضافة إلى الفوز بدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك لأننا سننافس أندية كبيرة".

وفي هذا الصدد، دافع بارتوميو عن التعاقد مع التركي أردا توران والإسباني أليكس فيدال، كما كال المديح لثلاثي الهجوم الخطير الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار، حيث أكد على أحقيتهم بالتواجد على منصة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة، ولكنه أوضح في نفس الوقت أن البرغوث الأرجنتيني هو "رقم واحد العالم".

وخلال هذا الحدث، صعد اللاعبون الجدد بالإضافة إلى لاعبي فريق الشباب بالنادي الذين تم تصعيدهم للفريق الأول (منير الحدادي وساندرو راميريز) وسكرتير عام النادي، روبرت فرنانديز، إلى المسرح لتحية أعضاء روابط المشجعين.

ووجه بارتوميو، الذي يظهر في أول حدث عام منذ فوزه برئاسة النادي الكتالوني يوم 18 يوليو الماضي، الشكر خلال كلمته إلى روابط المشجعين للثقة التي منحوه إياها خلال الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها بأكثر من 54% من نسبة الأصوات.

وأشار رئيس البلاوجرانا "أشكركم على دعمكم الكبير. البرسا هو إحساس ويجعلنا نشعر أننا مشاركين في كل شيء".

وأضاف بارتوميو إن الدعم الذي حصل عليه خلال الانتخابات "يعطينا القوة لتخطي كل العقبات التي تعترض طريقنا".

وشدد بارتوميو "عندما نتحد سويا، لن يستطيع أحد هزيمتنا. عندما نمشي سويا، سنفوز بكل شيء، لقد ظهر هذا الموسم الماضي عندما فزنا بالثلاثية التاريخية".