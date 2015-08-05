مورينيو: لا يمكن إجبار مدرب على تحية الآخر إذا كان لا يريد ذلك

(إفي): قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، أنه لا يعتقد "أن على مدرب الفريق أن يمد يده لمدرب الفريق الآخر لتحيته إذا كان لا يرغب في ذلك" وذلك إثر تجاهل المدرب البرتغالي ونظيره الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، لتحية بعضهما البعض أثناء مراسم توزيع الجوائز في مباراة كأس الدرع الخيرية التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار مورينيو "لا أريد خلق حالة جدل بسبب هذا الوضوع. عندما تسير في الشارع، لست مجبرا على تحية أحد. ولكن الوضع يختلف داخل كرة القدم، أنا أفكر فقط في لاعبي فريقي وفيمن يفوزون بالألقاب. صراحة، لا أعتقد أن على مدرب الفريق أن يمد يده لمدرب الفريق الآخر لتحيته إذا كان لا يرغب في ذلك".

وأشار البرتغالي في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي سينافسون تشيلسي على لقب البريميرليج للموسم القادم الذي "تستعد له الأندية بالإنفاق كثيرا وهذا أمر غير طبيعي".

وقال مورينيو "قام منافسونا، مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، بتدعيم صفوفهم بشكل كبير وبأسماء كبيرة. ولكني سألعب كل مباراة على حدة. أفكر فقط في خصمي في المباراة المقبلة وهو سوانزي واعرف أنه خصم صعب المراس".

وأكد مورينيو "في العام الماضي وبعد انتهاء الدوري، تعاقدنا مع فابريجاس وكوستا كرد فعل سريع على خسارتنا اللقب. وهذا ما فعله منافسونا على اللقب هذا الموسم".

يذكر أن تشيلسي، حامل اللقب، سيقص شريط مبارياته في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 أمام سوانزي سيتي بين جماهيره، وسط شكوك حول مشاركة اللاعب البرازيلي-الإسباني دييجو كوستا الذي غاب عن مباراة كاس الدرع الخيرية الأحد الماضي بداعي الإصابة.

وقال مورينيو في هذا الصدد "لقد كان كوستا مصابا في مباراة الأحد ولكنه سيكون جاهزا لبداية منافسات الدوري، أريد طمأنة كل الجماهير، فنحن وكل أعضاء الفريق سنساعده على العودة".