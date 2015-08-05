معلومات الوزراء تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الوضع تزامنا مع افتتاح القناة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, في بيانه اليوم الأربعاء، انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة الوضع العام فى جميع محافظات الجمهورية تزامنًا مع احتفالات المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد اللواء حمدي حلمى، المشرف على المركز، أن مشروع قناة السويس يعكس مدى قدرة وعزيمة المصريين على تحقيق الانجازات في جميع المجالات.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات مجهزة بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظةً بلحظة، كما أنها متصلة بـ 27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية، بالإضافة لغرف عمليات الوزارات فى حضور ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية.

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