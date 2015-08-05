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معلومات الوزراء تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الوضع تزامنا مع افتتاح القناة

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معلومات الوزراء تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الوضع تزامنا مع افتتاح القناة معلومات الوزراء تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الوضع تزامنا مع افتتاح القناة
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, في بيانه اليوم الأربعاء، انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة الوضع العام فى جميع محافظات الجمهورية تزامنًا مع احتفالات المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد اللواء حمدي حلمى، المشرف على المركز، أن مشروع قناة السويس يعكس مدى قدرة وعزيمة المصريين على تحقيق الانجازات في جميع المجالات.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات مجهزة بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظةً بلحظة، كما أنها متصلة بـ 27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية، بالإضافة لغرف عمليات الوزارات فى حضور ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية.


>- مطار القاهرة يواصل استقبال الوفود المشاركة فى حفل افتتاح القناة.. وصول الرئيس اليمنى ومقدمة رؤساء 5 دول.. ووزيرى الرى الأوغندى والزراعة الأوكرانى.. ووزير خارجية فلسطين وعدد من مبعوثى رؤساء الدول
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- رفع أكبر علم على بوابة مدينة العريش احتفالا بقناة السويس الجديدة
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- رئيس قناة الدلتا: تطويع كل البرامج لمتابعة حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
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- 27 مساعد وزير ومدير أمن ينتشرون بالمحافظات قبل ساعات من افتتاح القناة
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مصر 365

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