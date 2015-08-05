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وزير خارجية الأردن يطالب بتنفيذ مخرجات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة

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وزير خارجية الأردن يطالب بتنفيذ مخرجات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة وزير خارجية الأردن يطالب بتنفيذ مخرجات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة
رفض وزير خارجية الأردن ناصر جودة أن وكالة "غوث" للاجئين الأطروحات التى تتحدث عن تأجيل العام الدراسى، مؤكدا أن عمل الوكالة ينتهى بانتهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وعندما يأخذ الفلسطينيين حق العودة والتعويض.

وشدد ناصر جودة، فى كلمة له أمام لجنة مبادرة السلام العربية، على ضرورة إعمار غزة ومساعدة أهالى قطاع غزة وتنفيذ مخرجات مؤتمر القاهرة الأخير لاعمار قطاع غزة لخطورة الأوضاع هناك، معربا عن تقديره للجهود الدولية لاستئناف المفاوضات الجادة ببين الفلسطينيين والإسرائيليين والجهود الفرنسية لاعادة احياء عملية السلام بين الجانبين.

أكد وزير خارجية الأردن على أن هناك خطورة كبيرة فى تأجل العام الدراسى أو تم إعاقة الطلبة من ممارسة دراستهم، مشيرا إلى أن الأردن أحاط الأمين العام بالتحركات التى يخوضها لحث الدول للوفاء بالتزامتها وحل المشكلة فى القريب العاجل.

كمال قال وزير خارجية الأردن، أن قضية فلسطين قضية العربية المركزية الأولى مهما شهدت منطقتنا مع عوامل عدم الاستقرار، مؤكدا أن المنطقة لن تهدأ من دون حل أزمة القضية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد جودة، فى كلمة له أمام لجنة مبادرة السلام العربية، أن الاجتماع يأتى عقب جريمة مستوطنين متطرفين أقدموا على حرق عائلة الطفل الفلسطينى "على الدوابشة"، مشيرا إلى ان حكومة إسرائيل تتحمل مسئولية الجريمة لصمتها عن تلك الجرائم المتكررة للمستوطنين، موضحا أن الاجتماع يأتى فى وقت تصاعدت فيه الأحداث من قبل الإسرائيليين تجاه المقدسات الدينية فى القدس المحتلة.

وأوضح أن الأردن تصدى لتلك الانتهاكات الاسرائيلية عبر سحب السفير الأردنى للتشاور، مؤكدا أن بلاده تمكنت ليلة القدر فى رمضان من صلاة 350 ألف فلسطينى فى الأقصى، موضحا أن بلاده ستعمل فى كافة المحافل الدولية للتصدى الإجراءات الإسرائيلية إلى أن تتحرر القدس المحتلة.
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