عدلى منصور يوجه التحية لشعب مصر والرئيس السيسى لإنجاز مشروع قناة السويس

وجه المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس جمهورية مصر العربية السابق، التهئنة للشعب المصرى العظيم على مساهمته المادية والمعنوية فى مشروع قناة السويس الجديدة، وموجهًا التحية للرئيس السيسى لتنفيذه المشروع.

وقال المستشار عدلى منصور، إن قناة السويس الجديدة إنجاز كبير جداً، موجها التحية لكل من ساهم فى هذا الإنجاز العظيم من عمال ومهندسين، مضيفًا تحية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى أنجزت المهمة، التى كلفها به الرئيس.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل.