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وكالة تركية: أنقرة تسهل نقل البترول العراقى المسروق إلى إسرائيل

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وكالة تركية: أنقرة تسهل نقل البترول العراقى المسروق إلى إسرائيل وكالة تركية: أنقرة تسهل نقل البترول العراقى المسروق إلى إسرائيل
كشف تقرير صادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن كميات النفط التى تشتريها تركيا من إسرائيل آخذة فى الازدياد بسرعة وأن حجم واردات وقود الديزل الذى بلغ 118 طنًا فى يوليو 2014 الماضى، عندما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية على غزة ارتفع الشهر الماضى إلى 218 طنا.

وقالت وكالة "جيهان" التركية التى نشرت التقرير إن اللافت هو صمت السياسيين والمسئولين تجاه الصفقات التجارية مع إسرائيل بعكس ردود فعلهم الظاهرة التى يدينون فيها الأعمال الشنيعة التى ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأوضحت الوكالة أن نفط شمال العراق الرخيص الذى يتم سرقته يتم نقله إلى إسرائيل عبر تركيا، وتقوم إسرائيل بتصنيع النفط الذى تشتريه رخيصا ثم تصدره إلى الخارج كما تستخدمه لأهداف عسكرية ومدنية.

وإلى جانب السياسيين بدأ المسؤولون فى الدولة أيضا يبدون ردود فعل شديدة فى الظاهر ضد إسرائيل.

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