أوقاف الفيوم تعلن السيطرة على 3 مساجد أهلية خاصة بجماعات متشددة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم اليوم في بيان لها السيطرة على ثلاثة مساجد أهلية بمركز سنورس، كانت خاضعة للجماعات المتشددة، وأخضعتها لوزارة الأوقاف.

وكلف الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، لجنة عليا من المديرية تضم الدعوة والهندسة، باستلام المساجد الثلاثة، وتعيين أئمة معتدلين لها، وتدبير مؤذنين وعمال لخدمتها.

وأشارت المديرية في بيان لها، أن وكيل الوزارة كان في جولة تفقدية للمساجد بمركز سنورس، مساء أمس، وتبين له وجود ثلاث مساجد أهلية، يشرف عليها جماعات متشددة، وهم الأول مسجد الإيمان بحارة محمد زيتونة بمدينة سنورس، وتُلقي فيه دروس للنساء بالدور الثاني بدون تصريح، ولافتات داخل المسجد تعبر عن تشددهم، بل وتخالف الشرع، والثاني هو مسجد الرحمن الرحيم بالطريق الدائري، مدخل مدينة سنورس تابع لنفس الجماعة، والثالث، وهو مسجد تابع للجمعية الشرعية بالفيوم بمدينة سنورس.

وكان الشيخ خالد أحمد محمود، مدير المتابعة بالمديرية، والشيخ عماد محمود عبد المنعم، عضو تفتيش المتابعة، رافقا وكيل الوزارة خلال جولته على المساجد، لمتابعة سير العمل فيها، حيث تابع وكيل الوزارة، تنفيذ قراره منذ أسبوع بضم مسجد تابع للجمعية الشرعية وهو مسجد خاتم المرسلين، ووجد لافتة الجمعية الشرعية أعلى المسجد، وتأكد من وجود إمام المسجد، والعاملين الجدد، وأعطى تعليمات مهمة لإمام المسجد، مشددا بأنه لا سلطان عليه من أي جمعية أو جماعة على الإطلاق.

وأكد وكيل الوزارة، أن الأيام المقبلة ستشهد ضماً لجميع المساجد الخاضعة للجمعيات الشرعية، وغيرها حتى تكون هذه المساجد، والزوايا تحت سيطرة وزارة الأوقاف، أعلنت مديرية الأوقاف بالفيوم، أنها ليست في خصومة مع أحد، ولا ضد أحد، بل أنها تدعو إلى الإصطفاف، وتوحيد الكلمة ولم الشمل .

جدير بالذكر أن وكيل الوزارة، وجه نداء للجماعات الدينية، والجمعيات الشرعية بتسليم هذه المساجد للأوقاف، بإعتبارها المسئولة عن إقامة الشعائر بالمساجد، إلا أنهم لم يستجيبوا لندائه، فقرر متابعة المساجد في القرى والعزب، للوصول إلى المساجد.