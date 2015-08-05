غداً.. منع سيارات النقل بـ"القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى" بداية من 6 صباحاً

أفادت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة غداً 6 أغسطس الجارى، فقد تقرر منع سير سيارات النقل بكافة أنواعها بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى من الساعة السادسة صباحاً غداً الخميس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 7/8/2015م ، على أن يسلك قائدو السيارات النقل القادمة من محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد الطرق البديلة الآتية:إعلان - Ads إعلان - Ads
وعلى السيارات المستخدمة للطريق الدائرى الإقليمى القادم من مناطق شرق عدم سلوك طريق الإسماعيلية الصحراوى وسلوك طريق الإسماعيلية الزراعى أو السويس الصحراوى أو بلبيس الصحراوى .
القاهرة / السويس الصحراوى .
الإسماعيلية الزراعى .
القاهرة / بلبيس الصحراوى .
القاهرة/الإسكندرية الزراعى .
السيارات المستخدمة للطريق الدائرى تسلك المنازل التالية :
منزل طريق السويس الصحراوى .
منزل طريق الإسماعيلية الزراعى .
وعلى السيارات المستخدمة للطريق الدائرى الإقليمى القادم من مناطق شرق عدم سلوك طريق الإسماعيلية الصحراوى وسلوك طريق الإسماعيلية الزراعى أو السويس الصحراوى أو بلبيس الصحراوى .
> وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والإرشادية لتوجيه قائدى السيارات إلى الطرق البديلة .