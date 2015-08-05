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أبو مازن: إغلاق وكالة "غوث" يعنى جاهزية 700 ألف فلسطينى للانضمام لداعش

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أبو مازن: إغلاق وكالة "غوث" يعنى جاهزية 700 ألف فلسطينى للانضمام لداعش أبو مازن: إغلاق وكالة "غوث" يعنى جاهزية 700 ألف فلسطينى للانضمام لداعش
قال الرئيس محمود عباس أبو مازن: إن إغلاق وكالة غوث للاجئين وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المدارس الفلسطينية يعنى تأجيل الدراسة، ما سيؤدى لتشريد 700 ألف فلسطينى يمكن استقطابهم للقتال مع تنظيم داعش، محذرا من خطورة إغلاق وكالة غوث ودعا الدول المعنية للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة.

وأكد أبو مازن، خلال كلمة له أمام الجامعة العربية، مساء الأربعاء، أن موقف دولة فلسطين من الأزمة السورية والليبية هو ضرورة الحل السياسى، متمنيا للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى استعادة الشرعية فى البلاد.

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