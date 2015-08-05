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تناول الأطعمة "الحراقة" 3 مرات أسبوعيًا يحد من خطر الوفاة بالسرطان

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تناول الأطعمة "الحراقة" 3 مرات أسبوعيًا يحد من خطر الوفاة بالسرطان تناول الأطعمة "الحراقة" 3 مرات أسبوعيًا يحد من خطر الوفاة بالسرطان
كشفت الأبحاث الطبية مؤخرًا نتائج مثيرة للغاية بخصوص الفوائد الصحية للشطة والأطعمة الحريفة، حيث أكدت دراسة أشرف عليها باحثون دوليون من جامعات أوكسفورد البريطانية وهارفارد الأمريكية والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، أن تناول الأطعمة الحراقة بشكل يومى أو على الأقل 3 مرات أسبوعيًا يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، كما تساهم فى الحد من الإصابة بمشاكل التنفس.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الشطة تحتوى على مادة الكابسايسين "capsaicin"، والتى تتمتع بخواص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما أنها فعالة فى محاربة السرطان ولها خصائص رائعة فى مكافحة السمنة، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وشملت الدراسة حوالى 500 ألف شخص من الصين، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و79 عامًا. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "British Medical Journal"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس من شهر أغسطس الجارى.

الجدير بالذكر أن هناك فئة من الأشخاص يجب أن يمتنعوا عن تناول الشطة مثل الحوامل ومرضى القولون العصبى والمصابين بمرض كرون ومرضى التهابات المعدة والمصابين بالحموضة المزمنة.

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