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لمرضى فيروس سى.. احذر تناول أدوية بجانب السوفالدى أو الأوليسيو

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لمرضى فيروس سى.. احذر تناول أدوية بجانب السوفالدى أو الأوليسيو لمرضى فيروس سى.. احذر تناول أدوية بجانب السوفالدى أو الأوليسيو
أكد الدكتور عمر هيكل استاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو الاتحاد الأوروبى للكبد على ضرورة تجنب الأدوية التى يمكن أن توقف عمل الأدوية الأخرى الجديدة لعلاج فيروس سى مثل السوفالدى.

وقال أن مثل الأدوية التى تستخدم فى انتظام ضربات القلب مثل دواء الكوردرون والإندرال لأنه يسبب مضاعفات خطيرة إذا تم تناوله مع السوفالدى والأوليسيو أو الهارفونى وبعض الأدوية الأخرى التى تستخدم لعلاج ضغط الدم.

وأشار أن الأدوية الأخرى التى يتم منعها عند تناول الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى هى أدوية الاكتئاب لعلاج الحالات النفسية وأدوية مرض الفصام والأدوية التى تؤخذ لعلاج مرض الإيدز وعلاج الدرن وأيضا أدوية علاج الفطريات والأدوية التى تعطى لخفض زيادة نسبة فى الدم وعلاج سيولة الدم لأن كل هذه الأدوية تقلل من مفعول الأدوية التى تعالج فيروس سى، وقد تؤدى إلى حدوث تفاعلات مع هذه الأدوية مما تسبب مضاعفات خطيرة على المريض.

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مصر 365

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