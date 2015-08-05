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أطباء الكبد يقدمون أفضل الطرق لعلاج فيروس سى باستخدام الأدوية الحديثة

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أطباء الكبد يقدمون أفضل الطرق لعلاج فيروس سى باستخدام الأدوية الحديثة أطباء الكبد يقدمون أفضل الطرق لعلاج فيروس سى باستخدام الأدوية الحديثة
اكد الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى أنة تم تقييم طرق العلاج الحديثة فى علاج فيروس سى بالأدوية الجديدة.

وقال خلال مؤتمر الدلتا الدولى لأمراض الكبد أن هناك أكثر من وسيلة للعلاج حسب الخبرات المحلية والقواعد العلاجية للاتحاد الأوروبى والأمريكى لأمراض الكبد موضحا أن النوع الجينى الرابع المنتشر فى أفضل طرق العلاج الحالية المستخدمة فى علاجه هو استخدام السوفالدى بواقع قرص واحد يوميا مع عقار الأوليسيو لمدة ثلاثة أشهر وهناك طريقة أخرى وهى استخدام السوفالدى مع الريبافرين لمدة 6 أشهر ولكنها تعطى نسبة استجابة أقل وتصاحبها عدد من المضاعفات والأضرار الجانبية مثل الإنيميا وتكسير كرات الدم الحمراء وهى غير مناسبة للمرضى الذين يعانون من قصور فى وظائف الكلى.

وقال أنه حسب القواعد العالمية للاتحاد الأوروبى والأمريكى أن عقار الهارفونى والذى من المتوقع نزوله مصر خلال اشهر قليلة فى مراكز العلاج وهو عبارة عن عقار السوفالدى والليديسبفير يعطى بواقع قرص واحد يوميا لمدة ثلاث أشهر وباستجابة تصل إلى 98% موضحا أن هذا العقار يتميز بتأثيره القوى على النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر وهذه ميزة للمرضى المصريين.

وأشار أنه يجب متابعة المريض بشكل جيد لحين الانتهاء من العلاج تماما أثناء فترة العلاج على الأقل كل أسبوعين ويتم إجراء تحليل البى سى آر والتحاليل المناسبة بصفة مستمرة.

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مصر 365

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