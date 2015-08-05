محافظ الأقصر يأمر برفع حالة الاستعداد إلى القصوى أثناء احتفالات القناة

وجه محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، كافة القطاعات الخدمية بضرورة إعلان حالة الاستعداد القصوى، وذلك بالتزامن مع إنطلاق احتفالات الأقصر بافتتاح قناة السويس الجديدة، وضرورة الدفع بعدد من سيارات الاسعاف وزيادة نقاط التمركز على مستوى المحافظة للتدخل السريع.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة "ناهد محمد أحمد" وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن رفع حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة، وإلغاء أجازات الأطباء، والتأكد من توافر كافة العقاقير الطبية بصيدليات المستشفيات تحسباً لحدوث أية حالات طوارئ.