محافظة المنوفية: استمرار الندب لحين صدور لائحة قانون الخدمة المدنية

عقد مصطفى بيومى، سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، اجتماعا بوكيل وزارة المالية، ووكيل وزراة التنظيم والإدارة ومديرى إدارات الموارد البشرية بدائرة المحافظة، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنه 2015 وكيفية احتساب سنة الانتداب وصرف الأجور للتيسير على الموظفين المنتدبين من الجهات المختلفة لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأكد بيومى أنه يجب العمل على مصلحة المواطنين وعدم تفسير القانون بالتضيق عليهم، والأخذ بالأيسر فيما لا يضر الموظف المختص.

وأفادت وكيلة وزارة التنظيم والإدارة باستمرار الندب وفقا للقواعد السابقة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وذلك لحين صدوراللائحة التنفيذية للقانون الجديد، ويحسب الانتداب لمدة أربع سنوات جديدة، ولا تحسب المدد السابقة للقرار.

>كما أفاد وكيل وزارة المالية أن نص القانون فى المادة 32 يلزم الجهة المنتدب إليها الموظف بصرف كافة مستحقاته المالية، ولذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية وتجنبا للتضيق على المنتدبين يتم الصرف من الجهات المنتدب منها الموظف داخل المحافظة، حيث إنها موازنة مالية واحدة، وتتم التسوية بعد ذلك أما بالنسبة للمنتدبين من وإلى المحافظات الأخرى يتم إرسال خطاب رسمى بنقل تكاليف الصرف إلى الجهة المنقول إليها الموظف.

>يـأتى هذا بناء على توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط للتيسير على المواطن وتخفيفا عليه وتذليل كافة العقبات التى تواجهه.