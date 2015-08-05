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كهرباء البحيرة: قطعتا أرض لإقامة لوحات توزيع لحل أزمة الإسكان الاجتماعى

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كهرباء البحيرة: قطعتا أرض لإقامة لوحات توزيع لحل أزمة الإسكان الاجتماعى كهرباء البحيرة: قطعتا أرض لإقامة لوحات توزيع لحل أزمة الإسكان الاجتماعى
أعلن المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب عن موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة اليوم الأربعاء على تخصيص قطعتى أرض بمدينتى دمنهور وكفر الدوار بإجمالى مساحة 800 متر مربع بواقع 400 متر لكل قطعة وذلك بغرض إقامة عليهما وحدات لتوزيع الكهرباء للجهد المتوسط يهدف إلى القضاء على مشاكل الكهرباء وتغذية مشروع الإسكان الإجتماعى ولمجابهة الأحمال الزائدة بمدينتى دمنهور وكفر الدوار وكذالك لتغذية مستشفى القوات المسلحة الجديدة التى ستقام بمنطقة إفلاقة بدمنهور .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب لـ " اليوم السابع " أن الشركة إتخذت الخطوات التالية للحد من مشاكل إنقطاع التيار ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطن من خلال عمل حصر بالخطوط كثيرة الأعطال التى تكرر فصلها وعمل برنامج صيانة مكثفة لها ، وتحديد المناطق التى بها نسب إنخفاضات عالية فى الجهد ، بالإضافة إلى تحسين معامل القدرة ، تركيب محولات توزيع جديدة فى نهاية الخطوط الهوائية التى بها إنخفاض فى الجهد لتحسين الجهد لدى المشتركين وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء .

وأوضح عبد العليم أن السبب الرئيس فى القضاء نهائيا على مشكلة إنقطاع الكهرباء فى مصر بل و توفير 3200 ميجا وات فائض فى الشبكة وذلك يحدث ولأول مرة فى مصر منذ حدوث الأزمة ويرجع الفضل فى ذلك إلى دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لوزارتى الكهرباء والبترول ولكافة الوزارات المعنيه .

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مصر 365

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