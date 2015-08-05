بالصور.. مطار برج العرب الدولى يشارك فى احتفالات قناة السويس الجديدة

أنهى مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية الاستعدادات النهائية، للمشاركة فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة التى تشهدها مصر غدا الخميس.

أشار محمد طمان، مدير العلاقات العامة بمطار برج العرب الدولى لـ"اليوم السابع"، إلى أن المطار قد استعد للمشاركة بالاحتفالية من تعليق لافتات ولوجو قناة السويس الجديدة، مع عرض لوجو القناة الجديدة على شاشات العرض بالمطار.

كما أوضح أن الاحتفال الرسمى سيبدأ غدا، حيث سيتم توزيع أعلام مصر على الركاب القادمين والمغادرين من مطار برج العرب، سماع الأغانى الوطنية.

وأكد على أن المطار يعمل بكامل طاقته وأنه على استعداد لأى تطورات قد تشهدها الاحتفالات غدا.



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العاملون بالمطار يرفعون الأعلام



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رفع العلم المصرى وتوزيعه على الركاب



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تعليق لافتات ولوجو قناة السويس الجديدة



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شاشات العرض بالمطار تعرض لوجو القناة



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احتفال العاملين بالمطار بافتتاح قناة السويس