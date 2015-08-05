أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الجمعيات الأهلية توفر أجهزة طبية حديثة لمستشفى الفيوم العام

Google+ Print
الجمعيات الأهلية توفر أجهزة طبية حديثة لمستشفى الفيوم العام الجمعيات الأهلية توفر أجهزة طبية حديثة لمستشفى الفيوم العام
تفقد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أجهزة طبية تبرعت بها عدة جمعيات أهلية لصالح إدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام المحافظة لصالح المرضى بمستشفى الفيوم العام، وشملت جهازاً للكلى بالتبريد، وجهازاً لمتابعة المريض يُستخدم لقياس التنفس والنبض، وأجهزة فلوميتر للأطفال والتى تُستخدم فى غرف العناية المركزة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة، وسميرة مرزوق مدير إدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام المحافظة.

وأشاد محافظ الفيوم بدور الجمعيات الأهلية والخيرية فى تقديم الدعم للمرضى والفئات الأكثر احتياجاً، كما أثنى على حسن تصرف إدارة التعاون الإنتاجى فى توجيه المبالغ المالية التى تبرعت بها هذه الجمعيات لتوفير أجهزة طبية ضرورية يحتاجها المرضى، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع من أجل تقدم وازدهار الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365