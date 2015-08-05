الجمعيات الأهلية توفر أجهزة طبية حديثة لمستشفى الفيوم العام

تفقد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أجهزة طبية تبرعت بها عدة جمعيات أهلية لصالح إدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام المحافظة لصالح المرضى بمستشفى الفيوم العام، وشملت جهازاً للكلى بالتبريد، وجهازاً لمتابعة المريض يُستخدم لقياس التنفس والنبض، وأجهزة فلوميتر للأطفال والتى تُستخدم فى غرف العناية المركزة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة، وسميرة مرزوق مدير إدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام المحافظة.

وأشاد محافظ الفيوم بدور الجمعيات الأهلية والخيرية فى تقديم الدعم للمرضى والفئات الأكثر احتياجاً، كما أثنى على حسن تصرف إدارة التعاون الإنتاجى فى توجيه المبالغ المالية التى تبرعت بها هذه الجمعيات لتوفير أجهزة طبية ضرورية يحتاجها المرضى، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع من أجل تقدم وازدهار الوطن.