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الإسكندرية تتزين استعدادا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

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شهدت محافظة الإسكندرية، استعدادات كبرى لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس، حيث تم تزيين كورنيش الإسكندرية بداية من المنتزه وحتى قلعة قايتباى بأعلام وشعار قناة السويس الجديدة.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد حجازى مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن الهدف من الاحتفال هو أن تملأ الفرحة جميع أنحاء مصر بهذا الإنجاز الذى حققه الشعب المصرى.

وتم الاتفاق مع رؤساء الأحياء على وضع شاشات عرض عملاقة لإذاعة الاحتفال، كما تم تكليف المستأجرين للشواطئ بنقل الحفل مباشر وتزين الشواطئ وتنظيفها، وكذلك تزين مقرارات الأحياء بعلم مصر وعلم قناة السويس، ووضع الأعلام على أعمدة الإنارة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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