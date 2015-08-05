بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يقيم حفل افتتاح قناة السويس

قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن افتتاح قناة السويس، هو الحدث الأعظم والأهم للمصرين والعالم كله فى الوقت الحاضر، والمستقبل سيكون لأبنائنا مشرق بفضل إرادة المصريين .>وأشار إلى أن ذلك المشروع العملاق، يوضح رؤية قائد عظيم حمى البلاد من الفتن، وجيش وطنى حمى إرادة الشعب العظيم .

جاء ذلك خلال تنظيم الجامعة اليوم الأربعاء احتفالية، تحت رعاية الدكتور ماجد قمرى رئيس الجامعة، تحت مسمى "مصر بتفرح" بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، بمدرجات قاعة فؤاد بدر بالجامعة، حضرة الدكتور ماجد قمرى رئيس الجامعة والدكتور على أحمد أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والدكتور محمد أبو والى نائب رئيس الجامعة سابقا لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى الكافورى عميد كلية التربية وعدد كبير من عمداء الكليات، وعبد الله جاد أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين، وإبراهيم زكى أمين عام كلية التربية الرياضية ومحمد السبعاوى أمين عام كلية الثروة السمكية، ورشدى الشامى أمين عام كلية العلاج الطبيعى وعدد من أمناء الكليات وأعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة تخلله كلمة لرئيس الجامعة، وعروض فنية وشعرية وغنائية ومسرحية لطلاب الجامعة تخللها أوربريت "مصر أد الدنيا".

وأضاف أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح والتقدم على جميع دول العام، فمصر تمتلك موقع متميز وموارد طبيعية ضخمة وعقول مصرية مبتكرة وشباب لا يوجد مثيلهم فى العالم .

وأشار أنه يجب ترك الجدل والنظر إلى العمل، فلو اهتم كل فرد بالعمل واحب مصر فسوف تتقدم مصر كثيرا .

وقال إن مصر كان ينقصها الإدارة الجيدة، ولكن بفضل القيادة الراشدة فى الرئيس السيسى، سوف تتقدم مصر جيدا بعيدا عن السنوات التى أهملت فيها مصر الإدارة الجيدة بوجود قائد يحب الإدارة .

وذكر أن مشروع قناة السويس يشكل قوة الإرادة والتحدى للمصريين لجميع دول العالم، فى أن مصر قادرة على فعل المستحيل فى زمن قياسى جدا .



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