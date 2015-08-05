زين مالك ينفصل عن خطيبته

انفصل نجم فرقة One Direction السابق، Zayn Malik، عن خطيبته Perrie Edwards.

وأكد مصدر مقرّب من الثنائي أن Perrie في حالة نفسية غير جيدة، رغم أنها تدّعي أنها بخير وغير حزينة وقال: "صديقات بيري في فرقتها "ليتل ميكس" يقفن إلى جنبها الآن ويدعمنها طوال الوقت، لكنّ قلبها انفطر بالفعل".

وكانت صديقة Perrie قد نشرت صورة للأخيرة وهي تستمتع بحمام شمس، دون خاتمها، الأمر الذي فضح انفصال الثنائي.

واللافت أن Zayn و Perri لم يعلنا خبر انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يدليا بأي تصريح في هذا الشأن.

يشار إلى أن Perrie كانت نشرت صورة سيلفي لها مع Zayn ، وهما يعيشان حالة من الحب، واضعة رأسها على كتف زين، لذا لم يتوقع أي من جماهير ومتابعي الثنائي خبر انفصالهما، بيد أن الأمر حدث بين ساعة وأخرى، حيث ظهرت بيري في إحدى الصور وهي ترتدي الخاتم قبل بضع ساعات من إلغاء زين خطوبتهما.

يذكر أن Perrie Edwards وZayn Malik التقيا للمرة الأولى عام 2011، وتواعدا عام 2012، وأعلنا خبر خطوبتهما عام 2013.

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