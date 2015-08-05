7 أسباب لظهور البثور على بشرتك

في بعض الأوقات قد تجدين أن البثور انتشرت في كل مكان في جسدك وأنت لا تعلمين السبب وراء ذلك، تعرفي على بعض هذه الأسباب وطرق علاجها لتحصلي على بشرة أكثر صفاء وأقل بثوراً من خلال السطور التالية:

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1.الحيض: أثناء فترة الحيض تتغير الهرمونات الخاصة بك وينشط هرمون الاندروجين الذي يحفز من إنتاج الغدد الدهنية التي تسبب ظهور البثور على الجسم، ويمكنك علاج هذه المشكلة بتناول حبوب منع الحمل، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص، فهذه الحبوب تساعد في خفض هرمون الاندروجين.

2.العرق: نعرق جميعاً وخصوصاً في فصل الصيف، ومع العمل المستمر سيزداد العرق الذي يعمل على سد مسام البشرة، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب، ويمكنك تجنب ذلك الأمر بارتداء ملابس قطنية فضفاضة مع الاستحمام المستمر للتخلص من العرق.

3.سد المسام: هناك بعض منتجات العناية بالبشرة التي تعمل على سد المسام كالمنتجات التي تحتوي على "كوميدوغينيك" الذي يعمل على سد المسام، واستبدليه بالمنتجات التي تحتوي على مصطلح "نونكوميدوغينيك".

4.الإفراط في تطهير البشرة: إن عملية تطهير البشرة مهمة جداً للتخلص من الأوساخ والمكياج المتراكمين عليها، ولكن الإفراط في تنظيف الوجه قد يجرد الجلد من الزيوت الطبيعية الخاصة به، مما يؤدي إلى جفاف وتهيج البشرة وظهور الحبوب.

5.فرش المكياج: عند إهمالك لتنظيف فرش مكياجك واستخدامها وهي متسخة تتراكم البكتيريا على الفرشاة وتنتقل إلى وجهك، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب، لذا احرصي على نظافة فرش مكياجك جيداً.

6.النوم: إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يرفع من مستويات هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى ظهور الحبوب، لذا احرصي على أخذ قسط كاف من النوم بحيث لا يقل عن 8 ساعات يومياً.

7.النظام الغذائي: يؤدي تغيير النظام الغذائي الخاص بك ليس فقط لفقدان الوزن، بل هو فكرة جيدة لتحسين حالة بشرتك، فعند تناول الأطعمة الصحية كالفواكه والخضروات والدواجن والأسماك مع شرب الكثير من الماء يظهر ذلك على بشرتك ويجنبك ظهور الحبوب.

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