بالصور: نجمات VS شقيقاتهن، من الأجمل؟

نشرت مؤخراً كيم كردشيان Kim Kardashian صوراً تجمعها مع كل من: كيللي Kylie من جهة وكندل Kemdall من جهة أخرى، فانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أوجه الشبه بينهنّ، ومن هي الأجمل. والآن، تنشر النجمة ميريام أوزلي M eryem Uzerli المعروفة بالسلطانة هيام صورتها مع شقيقتها الصغيرة التي بدت نسخة عنها. تابعي الصور واكتشفي من هن شقيقات النجمات اللواتي يشبهنهن تماماً.

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كيم كردشيان Kim Kardashian و كيللي Kylie: بعد أن نشرت كيم صورة نصف وجهها مع نصف وجه كيلي، برز التشابه الواضح بينهما من حيث شكل الوجه، العين ورسمة الحاجب. واكتمل التشابه إلى درجة أن الصورة توحي بأنهما شخص واحد مع اعتماد الطريقة نفسها في تطبيق مكياج العين والرموش الكثيفة.



كيم كردشيان Kim Kardashian وكندل Kendall: من جهة أخرى، بدا الفرق واضحاً في الصورة التي جمعت نصف وجه كيم مع كندل، بالرغم من تشابه شكل الوجه والعين وحتى رسمة الشفاه. لكنّ طريقة المكياج التي تعتمدها كندل تختلف عن كيم ما جعل عينها تبدو أصغر. من هنا، تظهر قوة المكياج في تغيّر الشكل حتى بين الأخوات.



ميريام أوزلي M eryem Uzerli وشقيقتها: نشرت ميريام صورتها مع أختها الصغيرة وبدا التشابه واضحاً جداً، ولا سيما أن ميريام لا تضع المكياج إذ بدت شقيقتها نسخة مصغرة منها.

Beyoncé بيونسيه و Solange Knowlesسولانج نولس: بالرغم من الفرق الكبير في لون ونوع الشعر لدى كل من: بيونسيه وسولانج إلا أن تفاصيل الوجه تبدو متشابهة جداً من حيث شكل العينين، ولا سيما عند رسمهما بالأي لاينر المجنح بالطريقة نفسها. إضافة إلى رسمة الحواجب التي تبدو مماثلة جداً. وتكتمل أوجه الشبه مع الابتسامة الجميلة التي تميز النجمتين. إلا أن شكل الوجه وحجم الشفاه يختلفان تماماً.

Mary-Kate ميري كيت و Ashley Olsen أشلي أولسن: لا يقتصر تشابه أشلي وشقيقتها على الشكل فحسب، بل هما تعتمدان طريقة تطبيق المكياج نفسها من حيث العيون الدخانية القوية مع أحمر الشفاه الزهري الفاتح. إضافة إلى الشعر الأشقر المصبوغ بدرجة اللون نفسها. كما أنهما أحياناً ترتديان ملابس متشابهة. هل تؤيدين هذه الفكرة في إطلالتك مع شقيقتك؟

Poppy بوبي و Cara Delevingne كارا ديلافين: تتشابه كارا و بوبي بلون العينين وشكل الوجه، إلا أن ملامحهما الأخرى تختلف تماماً، في حين تبدو النجمتان متشابهتين عند النظرة الأولى.



أما بالنسبة للنجمات في العالم العربي، فقد عرضنا في موضوع سابق أوجه الشبه والاختلاف بين ميريام فارس وشقيقتها، كما نقدم لك بالصور هيفا وهبي وشقيقتها، نانسي عجرم وشقيقتها، سيرين عبد النور وشقيقتها. فمن هي الأجمل؟

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