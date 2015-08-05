وسائل الإعلام الألمانية تبرز غضب جوارديولا من دي يونج

(إفي): أبرزت وسائل الإعلام الألمانية يوم الأربعاء الغضب الذي انتاب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونخ، خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريق البافاري بميلان الإيطالي ضمن بطولة كأس (أودي) بألمانيا، والتي يسدل الستار عليها بالمباراة النهائية بين النادي الألماني وريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة (بيلد) الألمانية اليومية أنه "على الرغم من أن كأس أودي بطولة ودية للاستعداد للموسم الجديد، أبدى جوارديولا غضبه تجاه قائد ميلان، لاعب الوسط الهولندي نايجل دي يونج" إثر تدخله العنيف على لاعب بايرن الشاب جوشوا كيميش والذي تسبب بإصابته.

وأرفقت الصحيفة واسعة الانتشار هذا الخبر بمجموعة من الصور لجوارديولا في المنطقة الفنية، وأشارت أيضا إلى التفوق الواضح لبايرن على نظيره الإيطالي في مباراة غاب عنها العديد من نجوم البافاري كتياجو ألكانتارا وأريين روبين بداعي الراحة.

يذكر أن جوارديولا كان محل انتقادات لاذعة، لا سيما بعد خسارة كأس السوبر الألماني أمام فولفسبورج بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي.

وتتوجه الأنظار يوم الأربعاء صوب ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري الذي سيحتضن مباراة النهائي أمام ريال مدريد الذي يعاني من خدمات نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة للإصابة، حيث يعاني الأول من إصابة في الظهر بينما يعاني الثاني من إصابة بالفخذ.