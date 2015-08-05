أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن المشدد 3 سنوات لـ25 إخوانيا متهمين بالترويج لأفكار الجماعة بسوهاج

Google+ Print
السجن المشدد 3 سنوات لـ25 إخوانيا متهمين بالترويج لأفكار الجماعة بسوهاج السجن المشدد 3 سنوات لـ25 إخوانيا متهمين بالترويج لأفكار الجماعة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 25 إخوانيا فى اتهامهم بالترويج لأفكار الجماعة وتنظيم المسيرات بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة قسم جرجا عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة والترويج بالفعل والقول لأفكار الجماعة، كما قاموا بالتحريض لحشد المواطنين لتنظيم المظاهرات وعرضوا وسائل النقل العامة للخطر واشتركوا فى التجمهر لأكثر من 5 أشخاص كما قاموا بتنظيم المسيرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365