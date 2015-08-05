القبض على عاطل بحوزته 220 لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة

نجحت شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الجيزة، فى القبض على عاطل وبحوزته 220 لتر بنزين مدعم، قبل بيعه بالسوق السوداء.

وكانت معلومات قد وردت لضباط التموين بالجيزة باتجار أحد العاطلين فى البنزين المدعوم، وبيعه بالسوق السوداء، مما يهدر دعم الدولة، وقد يستخدم فى صنع قنابل المولوتوف والأغراض التخريبية.

وعلى الفور تحركت قوة من ضباط التموين، بعد إخطار اللواء طارق نصر، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات، واعترف ببيعها فى السوق السوداء، من أجل تحقيق ربح غير مشروع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة للتحقيق.

>