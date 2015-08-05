مباحث القاهرة الجديدة تنجح فى ضبط شخصين بحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها

تمكن رجال مباحث القاهرة الجديدة من ضبط شخصين، وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وذلك فى أقل من ساعتين من تلقى البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثانى القاهرة الجديدة والمكلفة بمهام الارتكاز الأمنى المعين بطريق مصر- السويس تمكنت من استيقاف السيارة رقم ( د ق 7842 مصر ) يستقلها شخصان، وحال فحص تراخيص السيارة ومستقليها لم يمثل قائد السيارة وقام بمحاولة الهروب معرضاً حياة القوة للخطر، حيث قامت القوات على الفور بمطاردتهما وإطلاق الأعيرة النارية للسيطرة عليهما وضبطهما، وتمكنت من ضبطهما وهما كل من "مصطفى . م . م" 29 سنة – عامل – ومقيم بمحافظة المنيا – سبق الحكم عليه فى قضيتين وهو قائد السيارة ومصاب بطلق نارى بالبطن و"عمرو . ج . أ " 22 سنة – عامل – ومقيم بذات العنوان مصاب بطلق نارى بالساعد الأيمن .

بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة المضبوطة منذ حوالى ساعتين من داخل جراج بمنطقة الرشاح بمنطقة صفط اللبن بالجيزة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج .

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