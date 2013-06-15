ديو يجمع جواد العلي وفايز السعيد

ضمن جلسات "الدانة" التي يتمّ تصويرها حالياً في جدة لتعرض خلال أيام عيد الفطر المبارك، جلسة جديدة ضمت الفنان السعودي جواد العلي والفنان الإماراتي فايز السعيد والفنان السعودي الشاب ماجد عادل والفنان الكويتي صلاح أحمد.

وقد شارك جواد العلي وفايز السعيد بغناء "ديو" حاز إعجاب الحضور، كذلك غنّى جواد ولأول مرة أغنيته "بأمر الحب" التي مزج كلماتها بين العربية والهندية، وهي المرّة الأولى التي يغنيها في جلسة. كما واصل العلي تألقه بغناء أغنية للفنانة فيروز في تجربة هي الأولى له على صعيد الجلسات.

بينما أعرب الفنان الإماراتي فايز السعيد عن سعادته باستضافته في "الدانة" لا سيما أن هذه المشاركة جاءت مع مجموعة من الفنانين الذين لهم شعبية كبيرة.

وأثنى الفايز على الجهد الذي يبذله المخرج فيصل يماني.

أما الفنان الشاب ماجد عادل فاعتبر استضافته في الجلسات بمثابة جواز مرور لعالم الكبار، مؤكدًا أن "الدانة" سبق أن استضافت قمم الغناء الخليجي، وأن مشاركته في إحدى الجلسات تأكيد على موهبته وتميّز لونه الغناء.

أيضاً أشاد الفنان الكويتي صلاح أحمد بالجلسات، مؤكدًا أنها استطاعت في فترة وجيزة أن تكون منافساً قوياً لكثير من الجلسات الفنية الشهيرة.