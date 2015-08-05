تجديد حبس 3 متهمين بالتحريض على العنف وتأسيس خلية إرهابية فى العياط

جددت نيابة جنوب الجيزة حبس 3 متهمين من عناصر جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتظاهر، والتحريض على العنف، والشروع فى تأسيس جماعة إرهابية لتكدير الأمن والسلم العام، واستهداف منشآت الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط 3 من عناصر جماعة الإخوان هم: "أشرف.ع"، "يحيى.ع"، "محمد.م" لاتهامهم بالتحريض على العنف والعمل على إنشاء جماعة إرهابية لتكدير الأمن والسلم العام واستهداف منشآت الدولة.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تواصل المتهمين الثلاثة مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب، ورصدت تحركات سرية لهم، يهدفون من خلالها إلى إنشاء عدة "لجان نوعية" بمحافظة الجيزة لاستهداف المنشآت العامة والمبانى الشرطية، فصدر إذن من النيابة العامة بجنوب الجيزة بسرعة ضبطهم وإحضارهم.