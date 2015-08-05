النيابة تأمر بضبط وإحضار ملاك صندل ضبط بحمولة فوسفات زائدة بالساحل

أصدر المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، قرارًا بضبط وإحضار ملاك الصندل، الذى تم إلقاء القبض على سائقه أمس، على خلفية اتهامه بقيادة صندل محمل بـ240 طنا زيادة عن حمولته الأساسية من مادة الفوسفات السامة بمنطقة الساحل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "السائق" أمى لا يعرف القراءة والكتابة، وأنه لأول مرة فى حياته يخوض تجربة قيادة الصندل، وأنه لا يجيد سوى قيادة المراكب النيلية السياحية فقط.

وأضافت التحقيقات، أن ملاك الصندل 5 أشخاص ورثة بينهم 3 سيدات، وهم من كلفوه بقيادة الصندل، رغم علمهم بعدم وجود خبرة لديه يستطيع من خلالها قيادته.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جرائم "حمولة زائدة، عدم وجود رخصة قيادة، عدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ، عدم وجود ترخيص لباقى الطقم لمزاولة المهنة، وعدم تغطية الحمولة".

يشار إلى أن خدمات تأمين المسطح المائى لمجرى نهر النيل بالقاهرة تمكنت من ضبط "صندل نهرى" قيادة "عبدالفتاح.ر.ع" سن 59، ومقيم دائرة مركز شرطة قنا، حال سيره بنهر النيل بالقاهرة قادماً من الجنوب متجهاً إلى الشمال ومحملاً عليه "عدد 720 طنا من الفوسفات الزراعى" وبالفحص والتفتيش تبين وجود المخالفات.

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