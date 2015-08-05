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رياض المالكى يعلن عن حراك دولى لفضح إرهاب المستوطنين الإسرائيليين

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رياض المالكى يعلن عن حراك دولى لفضح إرهاب المستوطنين الإسرائيليين رياض المالكى يعلن عن حراك دولى لفضح إرهاب المستوطنين الإسرائيليين
أعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى عن حراك دولى لفضح الممارسات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان وإرهاب المستوطنين، وما يجرى من انتهاكات بحقق الشعب الفلسطينى بصفة عامة.

وقال المالكى فى تصريحات له اليوم الأربعاء، بالقاهرة -قبيل بدء اجتماع لجنة مبادرة السلام بمقر الجامعة العربية برئاسة - إنه "سيتم إعداد تقارير متكاملة ومتخصصة بالانتهاكات التى تمارسها إسرائيل والعصابات الاستيطانية بحق الشعب الفلسطينى ليتم تعميمها على المجتمع الدولي، حتى لَا نأتى فى لحظة من اللحظات ونكتشف أن هناك تبريرات من تلك الجهة بخصوص الملف الفلسطينى وفى قراءة قد تكون خاطئة".

وأشار إلى أن الزيارة التى تمت إلى لاهاى وسويسرا بتكليف من الرئيس محمود عباس، عقب الجريمة النكراء التى ارتكبت بحق عائلة الدوابشة، كانت فى إطار العمل على متابعة القرارات الخاصة بحماية الشعب الفلسطيني.

وقال إنه تم أيضا تقديم تقرير استكمالى إلى محكمة الجنائية الدولية فى شأن ملف الاستيطان، وكذلك فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة.

وأكد المالكى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب بين وزارة الخارجية السويسرية والفلسطينية، لتحديد الآليات الواجب اتخاذها لتسريع وتنفيذ ما اتفق عليه فى مؤتمر ديسمبر الماضي، موضحا أن الخارجية الفلسطينية ستقوم بتقديم تقارير دورية عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، وما يتضمنه من عمليات هدم وقتل ومداهمة، لكى يتم رفعها للخارجية السويسرية التى بدورها ستقوم بتوزيع هذه التقارير لكافة دول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف.
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