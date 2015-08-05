اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية بحضور أبو مازن

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطاريء للجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة سامح شكرى وزير خارجية مصر "الرئيس الحالى للقمة العربية" وبحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.

ويأتى هذا الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين لبحث التصعيد الإسرائيلى الأخير فى القدس، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى واستمرار سياسات الاستيطان والاعتقالات والاغتيالات التى تقوم بها اسرائيل، بالإضافة إلى الحصار والإغلاق وتهجير الفلسطينيين والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى والتى كان اخرها حرق الطفل الفلسطينى الرضيع فى مدينة نابلس.

كما تناقش اللجنة ملف المصالحة الفلسطينية إضافة إلى اعداد مشروع قرار جديد لتقديمه فى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وفق جدول زمنى محدد.

> تضم لجنة مبادرة السلام العربية: مصر وفلسطين، الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية ، السودان، العراق، قطر، الكويت، لبنان ، المغرب، اليمن، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والامانة العامة للجامعة العربية .

وشارك فى الاجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكرى والاردن ناصر جودة وفلسطين رياض المالكى، والسعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية د.نذار بن عبيد مدنى، ومثل الإمارات د.عبد الرحيم العوضى مساعد الوزير للشؤون القاونية، والبحرين مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السفير عبد الحميد حسن، والجزائر وزير الشئون المغاربية والاتحاد الافريقى والدول العربية عبد القادر مساهل، ومثل العراق السفير ضياء الدباس المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، وقطر مثلها مساعد الوزير للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله الرميحى، والكويت مثلها السفير عزيز الديحانى المندوب الدائمم لدى الجامعة العربية ورأس وفد لبنان السفير خالد زيادة المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، والمغرب مندوبها الدائم لدى الجامعة السفير محمد سعد العلمى، ورأس وفد اليمن وزير الخارجية رياض يس بالإضافة إلى ممثلين عن تونس والسودان.