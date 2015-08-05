أبو مازن: صائب عريقات أبلغ إسرائيل شروطنا لإحياء عملية السلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنه عقب اجتماع الجامعة العربية، قررت الحكومة الفلسطينية إعادة النظر فى العلاقة مع إسرائيل على كافة المستويات فى حال استمرار اسرائيل فى نقض العهود مع السلطة الفلسطينية.

أكد أبو مازن ، خلال كلمة له فى إجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، اليوم الأربعاء، أنه جرى لقاء بين الدكتور صائب عريقات ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سلفان شالوم والمعنى بملف المفاوضات ، مؤكدا أنه جرى الحديث عن كل عملية السلام وما سبب عرقلتها وما هو المطلوب لإعادة إحيائها.

أوضح أن الدكتور صائب عريقات أخبر نائب رئيس وزراء إسرائيل أن يتم وقف الاستيطان واطلاق سراح المعتقلين كى يتم احياء عملية السلام مع تل أبيب.

أشار إلى ضرورة أن يتم إعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل عقب استمرار عمليات الاستطيان وحرق الطفل الفلسطينى على دوابشة فى مدينة نابلس ، منددا بتلك الجريمة واصفا إياها بـ"الإرهابية".