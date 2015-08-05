مصرع عامل بعد سقوط «ونش خرسانة» عليه بسوهاج‎

لقى عامل مصرعه أثر سقوط ونش محمل بالخرسانة عليه مما ادى إلى وفاته بسوهاج.

تلقى اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من المستشفى المركزى بوصول المدعو علي رجب أحمد 25 سنة عامل خرسانه ويقيم بناحية تونس، جثة هامدة إدعاء سقوط جسم صلب عليه.

بالانتقال والفحص وسؤال أحد أهليه المتوفي المدعو محمد عبد الرحمن السيد 22 سنة عامل خرسانه، قرر إنه أثناء قيام المذكور بالعمل أنقطع الواير الخاص بالونش المحمل بالخرسانة وسقوطه فوق رأسه، مما أدى إلى وفاته.

بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بالجمجمة، أدى لنزيف حاد بالمخ أثر الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.