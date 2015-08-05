«شكري» يلتقي نظيرة الأردني على هامش رئاسته وفد المشاركة في احتفال القناة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، وزير خارجية الاْردن ناصر جودة، اليوم الأربعاء، علي هامش زيارته لمصر رئيسا لوفد بلاده في الاجتماع الوزاري للجنة متابعة مبادرة السلام العربية بالجامعة العربية.

وحول أهم ما تطرق إليه اللقاء، اشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد، إلى ان المشاورات بين الوزيرين تطرقت إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات الأخيرة لمجموعة من المتطرفين الإسرائيليين ضد عائلة الدوابشة الفلسطينية، تلك الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الطفل الرضيع «علي دوابشة»، بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الأخيرة ضد المقدسات الفلسطينية، والتحركات التي يتوقع أن تقوم بها لجنة متابعة مبادرة السلام العربية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب القلسطيني.

وأضاف، أن اللقاء كان مناسبة جيدة لوزيرا خارجية مصر والأردن؛ لتبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث شهدت المحادثات تطابقًا في وجهات النظر، ورغبة مشتركة للتعاون والتنسيق بين البلدين من اجل التوصل لحلول لأزمات المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار في بؤر التوتر المختلفة.