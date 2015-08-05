مسيرة باللنشات وأعلام مصر في احتفالية «المصري لمكافحة الإرهاب» بالقناة الجديدة

نظم المركز المصري لمكافحة الإرهاب بالساحل الشمالي؛ احتفاليٍة كبرى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

شارك في الاحتفالية المئات من الشباب اعضاء المركز وشملت الاحتفالية على مسيرة باللنشات انطلقت من شاطى النخيل بالبوابة ٣ بورتو مارينا، ورفع المشاركون في الاحتفالية أعلام مصر وقناة السويس وشعار المركز المصري لمكافحة الإرهاب.

وشارك الاحتفالية رئيس مجلس إدارة المركز الدكتورأمين لطفي، نائب رئيس المركز للشًئون الداخلية عبد القادر فرين، أمين الصندوق الأستاذة فوزية عبدالكريم، مسئول الموقع الالكتروني الدكتور سارة لطفي، ومدير إدارة التخطيط بالمركز الدكتور جان هنري، والاعضاء سهام حنفي، الدكتورة فاطمة حسن، والأستاذ طارق ريحان.

وانضم رواد مارينا لفعاليات شباب المركزالمصري لمكافحة الإرهاب احتفالًا بافتتاح قناة السويس، وفي إطار مشاركات المركز، في الاحتفالات بافتتاح القناة ، نظم اعضاء المركز من شباب المحافظات احتفالات بالعجمي، ألتف حولهم أهالي الإسكندرية، وأطلق المشاركون الأغاني الوطنية والزغاريد ورفعوا أعلام مصر.

وقال نائب رئيس المركز، إن هذه الاحتفالات تحت شعار بأيدينا نبني اقتصادنا ونهزم الإرهاب والتطرف وهذه الاحتفالات انطلقت لمشاركة الشعب المصري فرحته وللتأكيد على أن محاربة الإرهاب لا يجب أن تقتصر على العمل الأمني ويجب أن تمتد إلى النمو الإقتصادى والتوعية بأخطار الإرهاب، وهذا الدور الذي انطلق من أجله المركز. وأعلن، أن الاحتفالات ستمتد إلى ما بعد افتتاح القناة بمشاركة شباب المركز في المحافظات المختلفة.

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