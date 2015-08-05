' ماسكيرانو مثل العديد من الأرجنتينيين يرغب في اللعب بإيطاليا '

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أعلن الزمالك رسميا تعاقده مع أحمد حمودي لاعب بازل السويسري في صفقة إعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء. فكيف يُفيد حمودي الزمالك؟

وأصبح حمودي بذلك هو تاسع صفقات الزمالك الرسمية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

الزمالك ضم كلا من شريف علاء ومحمد سالم وأحمد حسن مكي ومحمد عادل جمعة وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد إبراهيم ومحمد جمال لاعب الترسانة.

ويستطيع أحمد حمودي لعب أكثر من دور مع الزمالك. إذ يقدر على اللعب كجناح أيسر وكصانع ألعاب إلى جانب لعبه خلف ثلاثي الوسط المتقدم وبجوار لاعب الوسط الدفاعي.

ويستعرض FilGoal.com الأدوار التي يمكن لحمودي القيام بها مع الزمالك والوافدين الجدد خلال الموسم المقبل.

تشكيل الزمالك حال لعب حمودي كجناح أيسر

تشكيل الزمالك حال لعب حمودي كصانع ألعاب

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تشكيل الزمالك حال لعب حمودي كلاعب وسط

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