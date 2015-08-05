سرخيو مولينا يتخلى عن ريال مدريد ويوقع لستوك سيتي

(إفي): تعاقد نادي ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم بشكل رسمي مع الإسباني سرخيو مولينا لاعب خط وسط ريال مدريد، حتى يونيو 2018.

ووقع مولينا الذي انضم للنادي الملكي عندما بلغ عمره تسع سنوات عقدا للعب في صفوف ستوك تحت 21 عاما لمدة ثلاثة مواسم، وفقا لبيان صادر عن النادي الإنجليزي بموقعه الإلكتروني.

وكان لاعب خط الوسط (19 عاما) الذي خرج من قطاع الناشئين بالريال، قد حمل شارة القيادة لجميع فرق النادي الملكي من تحت عشرة أعوام حتى تحت 19 عاما.

وخلال الموسم السابق، لعب مولينا في صفوف الريال ست مباريات بدوري أبطال أوروبا للشباب.

وينضم اللاعب الناشئ إلى صفوف النادي الانجليزي إلى جانب أربعة من مواطنيه، هم المهاجمان خوسيلو وبويان كركيتش ولاعب خط الوسط محمد العرياشي والمدافع مارك مونييسا.