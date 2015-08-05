أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سرخيو مولينا يتخلى عن ريال مدريد ويوقع لستوك سيتي

Google+ Print
سرخيو مولينا يتخلى عن ريال مدريد ويوقع لستوك سيتي سرخيو مولينا يتخلى عن ريال مدريد ويوقع لستوك سيتي

(إفي): تعاقد نادي ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم بشكل رسمي مع الإسباني سرخيو مولينا لاعب خط وسط ريال مدريد، حتى يونيو 2018.

ووقع مولينا الذي انضم للنادي الملكي عندما بلغ عمره تسع سنوات عقدا للعب في صفوف ستوك تحت 21 عاما لمدة ثلاثة مواسم، وفقا لبيان صادر عن النادي الإنجليزي بموقعه الإلكتروني.

وكان لاعب خط الوسط (19 عاما) الذي خرج من قطاع الناشئين بالريال، قد حمل شارة القيادة لجميع فرق النادي الملكي من تحت عشرة أعوام حتى تحت 19 عاما.

وخلال الموسم السابق، لعب مولينا في صفوف الريال ست مباريات بدوري أبطال أوروبا للشباب.

وينضم اللاعب الناشئ إلى صفوف النادي الانجليزي إلى جانب أربعة من مواطنيه، هم المهاجمان خوسيلو وبويان كركيتش ولاعب خط الوسط محمد العرياشي والمدافع مارك مونييسا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع