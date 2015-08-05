محافظ البحر الأحمر يناقش مستقبل الغردقة مع رئيس "التخطيط العمرانى"

عقد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر اليوم اجتماعا لمناقشة الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية لمدينة الغردقة والتى شاركت فيه هيئة التخطيط العمرانى متمثلة فى الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة وهيئة التنمية السياحية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

واكد المحافظ خلال الاجتماع على عدة محاور منها عمل منظمة جماعية تضم هيئة التخطيط العمرانى وهيئة التنمية السياحية والجهاز التنفيذي للمحافظة والمجتمع المدنى الذي يعتبر الاول من نوعه فى الخطوات التنفيذية التى تحدث فى مصر، مضيفاً انه لابد من الحفاظ على التراث التاريخي لمدينة الغردقة القديمة أثناء اعمال التطوير وتجميل المدينة .ولتتماشى استراتيجية التطوير مع التطور الزمنى الذى يشهده العالم خلال العقود القادمة اكد على عمل أنشطة مكملة للسياحة الشاطئية بالمحافظة .

وأشاد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إلي خطة تطوير المدينة التى سوف تستهدف كافة المحاور الرئيسية والشوارع المرتبطة بها لتعطى انطباعا جيدا لدى السائح وتنقل الصورة الحضارية التى تتمتع بها المحافظة ومصر أما محور التشجير والاهتمام بالزراعة بالمدينة مشيرا إلي ضرورة التعاقد مع شركة متخصصة تتولى اعمال التشجير ومتابعة اعمال الرى والتنسيق خلال خطة التطوير وأضاف ان جميع اعمال التطوير والتجميل ستتم حسب الضوابط التى تحددها هيئة التخطيط العمرانى لجميع واجهات المباني بشوارع المدينة وكل منطقة بلون محدد لها لتظهر المنظر الجمالى للمحافظة .

وأوضح المحافط ان اهم مشروعات التطوير التى ستتم فى المدينة كالاتى تطوير شارع النصر ممشى سياحى ومنتزه للاهالى بالمحافظة ورفع كفاءة الطريقين الدائرى الأوسط والخارجي ويشمل جميع محاور المدينة حيث انه تم ادراج خطة لرفع كفاءته ضمن خطة وزارة النقل 2015/2016 والبدء فى إنشاء شاطيء عام جديد بشمال المدينة بطول 5كم وإعادة النظر فى الشواطىء العامة التى يديرها مجلس المدينة.

من جانبه أعرب الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني عن مدى سعادته لتنفيذ خطة الرؤية المستقبلية لتطوير مدينة الغردقة فى إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 0

وخلال اللقاء استعرض الجزار الخطط التى ستتخذها الهيئة فى مشروعات التطوير والتى ستستغل الظهير الصحراوي والأراضي الفضاء داخل الكتلة العمرانية الحالية فى التنمية وهى وضع خريطة عمرانية قادرة على الارتقاء بالهيكل العمرانى للمدينة لتوجيه وتنظيم الامتداد العمرانى بم يحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الطابع السياحى العالمى الفريد لها والمحافظة على الشعاب المرجانية .

وفى نهاية اللقاء اكد المحافظ على ان تكاتف جميع الاطراف من الأجهزة التنفيذية والمجتمعية يحقق سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة.

كما أوصى على تحديد جدول زمنى معين لسرعة البدء فى تنفيذ اعمال التطوير واكد على ان الجهاز التنفيذي للمحافظة على استعداد كامل لتلبية جميع متطلبات الهيئة لسرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة للتطوير والذى ياتى انطلاقا من تكليفات رئيس الجمهورية لتصبح الغردقة مدينة سياحية عالمية على غرار مدن العالم السياحية.