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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ: قناة السويس الجديدة رؤية قائد وإرادة شعب

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قال الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب رؤية، لأنه قرر إنشاء مشروع قومى وبتمويل مصرى خالص، وفى أيام قليلة استجاب الشعب للرئيس، إذن لدينا "رؤية قائد" "وإرادة شعب" أن الشعب المصرى ينفذ المعجزات.

وأشار المحافظ إلى أن كل المقاييس الهندسية تؤكد أنه من المستحيل تنفيذ هذا المشروع فى عام واحد ولكن عظمة المصريين أبهرت العالم كله ونفذت مشروع قناة السويس الجديدة حتى يكون شريانا للرخاء والتنمية.

وفى نهاية الحفل طلب المحافظ من الشباب الوقوف خلف الرئيس ومساندته للعمل على تنفيذ مشاريع قومية أخرى.

جاء ذلك خلال الحفل، الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية والبرلمان والتعليم المدنى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ بحضور الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وكان في استقباله محمد عبد المقصود، مدير عام الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم عوض، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وتفقد المحافظ معرض المشغولات الفنية، الذى أقيم أثناء الحفل، ثم عرض فيلم تسجيلى عن قناة السويس الجديدة.
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اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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