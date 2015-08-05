بالصور.. مدير أمن سوهاج: 3500 ضابط وفرد لتأمين احتفال المحافظة بالقناة

>أعلنت مديرية أمن سوهاج حالة الاستنفار الأمنى العام بجميع المراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المديرية، وذلك لتأمين احتفالات سوهاج بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم تعيين 9 لواءات كوظائف إشرافية على عملية التأمين وتم تقسيم المراكز الإدارية على مستوى المحافظة إلى قطاعات أمنية لسهولة السيطرة عليها ومتابعتها على مدار الساعة، كما تم الدفع بعدد500 ضابط نظام وبحث جنائى للمشاركة فى عملية التأمين و عدد 3000فرد نظامي وبحث جنائى، بالإضافة إلى 18 تشكيل فض أمن مركزي و8 مجموعات قتالية و10 مجموعات خاصة ، وعدد من المدرعات المجهزة من إدارة قوات الأمن وعدد من وحدات تدخل سريع وتم عمل كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة كما تم تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار الساعة .

أما العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية أشار أنه تم رفع درجة الإستعداد بإدارة المباحث الجناية للدرجة القصوى لكافة الضباط والأفراد بوحدات المباحث والأقسام لحين الإنتهاء كافة الإحتفالات بإفتتاح قناة السويس الجديدة كما تم وضع وحدة الإنقاذ النهري والبرى فى حالة الاستعداد القصوى وتجهيز اللنشات لتأمين المسطح المائي وخاصة المدن والقرى المطلة على النيل بدائرة المديرية .

وعلى جانب آخر أوضح العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية أنه تم تعيين ضباط من الحماية المدنية بكل قطاع مع مداومة المرور بصفة دورية لمفتشي المفرقعات بسيارات للكشف عن المفرقعات وسيارات إطفاء للتحرك السريع فى حالة حدوث أى حوادث، وأنه تم رفع أى سيارات بالشوارع وخاصة الرئيسية منها لمنع حدوث أى تجاوزات من الخارجين .

أما إدارة المرور برئاسة العميد عبدالحكيم العلكى وكيل إدارة المرور أكد أن الإدارة قامت بوضع خطة مرورية محكمة من خلال تكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات كما قررت إدارة المرور رفع أى سيارات يتم تواجدها بالمناطق الحيوية المنشآت العامة والخاصة.

هذا وقد أكد مصر أمنى مسئول أن القوات المسلحة قامت بالدفع بعدد من المدرعات الخاصة بها لتأمين المنشأت الحيوية العامة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى قوات حماية المواطنين.

وذكر مدير أمن سوهاج أن تأمين الإحتفالات بإفتتاح قناة السويس الجديدة لا تختلف عن أى إستحقاق تعاملنا معه من قبل وأننا قمنا بشن العديد من الحملات الأمنية المكبرة لإستهداف العديد من العناصر الإجرامية الخطرة وعناصر جماعة الأخوان التى وردت معلومات أنها تعتزم تعكير صفو الأمن العام للمواطنين بمعنى أننا قمنا بضربات إستباقية لتلك العانصر وأننى أطمئن الجميع .

>كما أشاد مدير أمن سوهاج بهذا الإنجاز التاريخى الذى تحقق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأشار أن اليد المصرية أن أرادت فعلت وأن قيادتنا وعدت وأفت وأنه أرسلت رسالة هامة جدا إلى كل شعوب العالم وإلى الإرهاب الأسود أنه لن يستطيع أحد مهما كانت قوته أن يفرق وحدة الشعب المصرى تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها وشرطتها من أجل أمن وسلامة ترابها الغالى .



>