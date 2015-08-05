الثلاثاء.. "مستثمرى العاشر" تبحث مشكلات الطاقة مع قيادات قطاع البترول

تبحث جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الثلاثاء المقبل 18 من الشهر الحالى أزمة الطاقة ومشكلات المصانع والشركات مع قيادات قطاع البترول.

وأكد المهندس أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الهدف من الاجتماع هو حصر المشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة للشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان، وإزالة المعوقات التى تواجه الصناعة بما يتماشى مع سياسة الدولة ووزارة البترول بهدف تشجيع الصناعة.

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