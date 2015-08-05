فيتامين D لا يقلل من الإصابة بهشاشة العظام للنساء بعد سن اليأس

كشفت دراسة علمية حديثة أن الجرعات العالية من فيتامين D لا تحمى النساء بعد سن اليأس من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كارين هانسن، إنه على الرغم من أن الجرعة العالية من فيتامين D تزيد من امتصاص الكالسيوم فى الجسم، لكن ليس بالنسبة للنساء بعد سن اليأس.

حيث أثبتت الأبحاث خلال الدراسة التى شملت أكثر من 230 امرأة فوق سن 40 عامًا، أن امتصاص الكالسيوم لدى النساء بعد سن اليأس والمطلوب لتعزيز قوة العمود الفقرى أو الورك أو عظام الجسم كله كان يقل بشكل ملحوظ.

وأشارت هانسن، وهى أستاذة العظام فى مدرسة الطب بجامعة ويسكونسن فى ماديسون، إلى أنه ليس هناك أى فائدة من فيتامين D، سواء بالجرعة العالية أو المنخفضة، على الكتلة العضلية أو اختبارات اللياقة البدنية أو خطر السقوط.

وأضاف الباحثون أن نصف النساء تقريبًا يعانون من كسر العظام الناتج عن انخفاض كتلة العظام، وانخفاض كتلة العضلات أو انخفاض كثافة العظام عند الوصول لسن اليأس. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health day News".