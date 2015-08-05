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مستشار الرئيس المكسيكى: تنفيذ قناة السويس فى فترة وجيزة إنجاز عظيم

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مستشار الرئيس المكسيكى: تنفيذ قناة السويس فى فترة وجيزة إنجاز عظيم مستشار الرئيس المكسيكى: تنفيذ قناة السويس فى فترة وجيزة إنجاز عظيم
التقى سامح شكرى وزير الخارجية بـ" كارلوس دى ايكازا" نائب وزير خارجية المكسيك والمستشار الدبلوماسى للرئيس المكسيكى، والذى يزور ممثلا للمكسيك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن المسئول المكسيكى وجه التهنئة باسم رئيس جمهورية المكسيك لحكومة وشعب مصر بمناسبة الإنجاز الضخم الذى تحقق بإتمام مشروع قناة السويس الجديدة بنجاح خلال تلك الفترة الوجيزة.

كما أكد على حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة، موجها الدعوة لسامح شكرى لزيارة المكسيك لوضع إطار متكامل لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن مستشار الرئيس المكسيكى أعاد خلال اللقاء التاكيد على دعم بلاده الكامل لترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن لعام 2016 - 2017.

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