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رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى تمنح منى عمر وسام الدولة من الطبقة الأولى

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رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى تمنح منى عمر وسام الدولة من الطبقة الأولى رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى تمنح منى عمر وسام الدولة من الطبقة الأولى
تمنح كاترين سامبا بانزا رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى، السفيرة منى عمر رئيس مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية، وسام الدولة من الطبقة الأولى، وذلك تكريما لها على مجهوداتها فى أفريقيا وسعيها الدائم والمستمر فى التواصل مع الأشقاء الأفارقة، وذلك بالتنسيق مع سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة.

وأكدت السفيرة منى عمر رئيس مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية على سعادتها البالغة بهذا التكريم معبرة عن أملها فى النجاح لعودة مرة أخرى لأحضان القارة السمراء وإحداث التكامل مع الدول الأفريقية فى كافة النواحى الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، لنكون قوى عظمى وهو ما يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أعطى إشارة العبور للدول الأفريقية.

يذكر أن هذا التكريم جاء لجهود منى عمر على مدار عملها المتواصل والمستمر فى أفريقيا لتحريك المياه الراكدة منذ سنوات ويسلمها درع التكريم "السيدة كاترين سامبا بانزا" رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى، بحضور والسفير كاليما بوليجى سفير أفريقيا الوسطى بالقاهرة والوفد المرافق له ولفيف من أساتذة وعلماء الجامعة البريطانية.

جدير بالذكر أن كاترين سامبا بانزا، رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم والوفد المرافق لها سيقومون بزيارة قناة السويس الجديدة غدا، الخميس، وذلك فى ختام زيارتها إلى القاهرة قبل مغادرتها البلاد لحضور حفل افتتاح القناة.

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